Was meinen Sie damit konkret?

Obwohl es mittlerweile einen Wildwuchs an hier und da verhängten Zöllen gibt, findet immer noch mehr als 90 Prozent des Welthandels unter den Regeln der WTO statt. Die Mehrheit der Mitglieder honoriert ihre Verpflichtungen und hält sich an die Regeln.

Das Berufungsgericht ist nicht mehr beschlussfähig. Regiert jetzt wieder das Faustrecht?

Das ist eine weithin geäusserte Befürchtung. Sie ist naheliegend. Wenn jetzt die in erster Instanz in einem Rechtsstreit unterlegene Partei in die Berufung geht, kann sie verhindern, dass das Urteil rechtskräftig und vollstreckbar wird. Damit muss man rechnen.

Gibt es einen Ausweg aus der Krise?

Wir sehen ein intensives Bemühen einiger WTO-Mitglieder, für eine Übergangszeit ein alternatives Berufungsverfahren zu etablieren. Das ist auf der Basis von WTO-Regeln möglich. Man ist also durchaus bemüht, die zivilisatorische Errungenschaft, die der Streitbeilegungsmechanismus zweifellos darstellt, zu erhalten.

«Wir haben ein schwerwiegendes Problem bei der zweiten Instanz der Rechtsprechung.»

Die WTO wurde 1995 gegründet. Wie weit hat sie ihre Ziele erreicht?

Die WTO hat durch die Schaffung von verlässlichen Rahmenbedingungen den Unternehmen für ihren weltweiten Handel mit Gütern und Dienstleistungen Transparenz, Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit geboten, wie es vorher nicht möglich war. Was unter den herrschenden geopolitischen Bedingungen möglich war, hat die WTO erreicht. Natürlich sind wir von einer idealen Welt weit entfernt.

Wer profitiert von einer faktisch klinisch toten WTO?

Niemand. Aber die WTO ist nicht klinisch tot. Wir haben ein schwerwiegendes Problem bei der zweiten Instanz der Rechtsprechung. Im Übrigen arbeitet die Organisation unter Volldampf. Wir wollen die schädlichen Fischereisubventionen, die zur Überfischung der Weltmeere führen, begrenzen. Das ist eine Aufgabe, die wir im Rahmen der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen übernommen haben. In verschiedenen Arbeitsgruppen bemühen sich Mitglieder der WTO um Regeln für den elektronischen Handel, um Rahmenbedingungen für Investitionen und die inländischen Anforderungen an die Erbringung von Dienstleistungen.