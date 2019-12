Der Stahlriese ist noch längst nicht über den Berg

«Ich hätte nicht gedacht, dass schon am 2. Dezember Weihnachten ist», witzelte Jens Alder, Präsident von Schmolz + Bickenbach, am Montag an der Generalversammlung des Stahlkonzerns in Emmen LU. Die frohe Botschaft: Kurz nach 16 Uhr hatten die beiden Grossaktionäre Martin Haefner und Viktor Vekselberg die Aktionärsversammlung mit der Frohbotschaft überrascht, dass sie sich auf einen ­gemeinsamen Kurs für die Sanierung geeinigt hätten.