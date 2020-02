«Reaktionen gibt es bei Tabuthemen wie Verdauung, Stuhlgang, Pupsen»

Sie hat aus einer Not eine Leidenschaft und schliesslich ein Unternehmen gemacht: Nathalie Gleitman litt im Alter von 21 Jahren plötzlich unter Schwindel, Magenkrämpfen, Verdauungsstörungen und Übelkeit. Es ging ihr manchmal sogar so schlecht, dass sie nicht mehr aus dem Haus gehen konnte. Dabei war bis dahin in ihrem Leben alles nach Plan gelaufen: Die gebürtige Münchnerin ging auf einem Internat in England in die Schule und schloss nach dem Abitur in Israel ihr Business- und Marketing-Studium mit dem Bachelor ab.