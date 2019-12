Deutschland soll umfahren werden

Doch auch in der Schweiz gibt es noch Probleme. Die Verbindung zwischen Basel und Chiasso bleibt an zwei Stellen eine steile Angelegenheit: von Süden her kommend kurz vor Lugano sowie im Fricktal kurz vor dem Bözbergtunnel. Diese zwei Abschnitte machen eine zweite Lokomotive notwendig und verunmöglichen das ursprüngliche Vorhaben, dank den Tunneln am Gotthard und am Ceneri 2000 Tonnen schwere Züge mit einer einzigen Lokomotive ziehen zu können. Hinzu kommen zahlreiche Baustellen, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland, sowie eine fehlende Abstimmung der Zugsicherungssysteme, was auf der Strecke zunehmend zu Verspätungen führt.