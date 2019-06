«Der Louvre in Paris hat uns angerufen – nicht umgekehrt!»

Carlo Giordanetti, Swatch ist einer der Hauptpartner an der 58. Biennale Arte in Venedig und schafft damit eine Plattform für internationale Künstler. Gut fürs Image oder für den Verkauf der Uhren?

Eine Kombination von beidem. Die Entscheidung, an der Kunst-Biennale in Venedig dabei zu sein, war aber weder von kommerziellen noch von Gedanken ans Markenimage getragen, sondern unserer Geschichte geschuldet: Swatch hat seit seiner Lancierung im Jahr 1983 mit Kunst kommuniziert. Nicolas G. Hayek hatte schon damals erkannt, dass Kunst die Sprache des Herzens ist mit einer modernen, leicht provozierenden Attitüde: nicht kopflastig und emotional berührend.