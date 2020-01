Roaming-Vergleich: «Völlig überrissene Preise»

Wer ausländische Mobilfunknetze für den Internetzugang nutzt, sollte wenn nötig Datenpakete lösen, um am Ende des Monats hohe Rechnungen zu vermeiden. Warum sich diese Empfehlung lohnt, zeigt eine aktuelle Analyse der Stiftung für Konsumentenschutz zu Roamingtarifen in beliebten Ferienländern. Diese Zeitung hat exklusiven Einblick in die Resultate erhalten.