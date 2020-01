Darum werden Zweitwohnungen in Skigebieten wieder teurer

Der Brite Simon Malster von Investors in Property, einem Spezialisten für Ferienimmobilien in den Alpen, sieht es ähnlich. Vor kurzem sagte er in der «Financial Times», dass Verbindungsbahnen am meisten dazu beitragen würden, das Profil von beiden Skiresorts zu heben. Als Beispiele nennt er den Zusammenschluss von La Plagne und Les Arcs in Frankreich sowie Lenzerheide und Arosa in Graubünden. Laut Malster könnten tiefer gelegene Skiresorts besonders profitieren. Als Beleg nennt er die K-onnection, die Zell am See-Kaprun (728 m) mit dem Kitzsteinhorn-Gletscher (3202 m) verbindet. Seit der Ankündigung der Bahn im Jahr 2016 seien die Immobilienpreise in Zell am See-Kaprun von 6000 auf 7500 Euro pro Quadratmeter gestiegen.

Retten also Verbindungsbahnen die Alpendestinationen? Der UBS-Immobilienspezialist Maciej Skoczek sieht es differenzierter: «Neue Bergbahnverbindungen können einen positiven Einfluss auf die Preisentwicklung haben. Eine Garantie dafür gibt es nicht.» Als negatives Beispiel nennt er ausgerechnet die Verbindung von Arosa und Lenzerheide. «Sie hat nicht dazu geführt, dass das Preisniveau in Arosa davon profitieren konnte.» Die Preise hätten sich im Schanfigg trotz neuer Verbindung negativ entwickelt.

Hier ist die Rechnung nicht aufgegangen: Von der Verbindungsbahn zwischen Lenzerheide und Arosa profitierte der Immobilienmarkt in Arosa nicht. Foto: Keystone

Die Ganzjahresverbindung zwischen Zermatt und Breuil-Cervinia in Italien dürfte laut Skoczek kaum Auswirkung auf den Zweitwohnungsmarkt haben, da vor allem Tagestouristen angesprochen würden. Und der kantonsübergreifende Zusammenschluss mit Sedrun und Disentis wirke sich zwar positiv auf das touristische Angebot von Andermatt aus. Doch das Preisniveau in der Urner Gemeinde werde in erster Linie durch die hohe Neubautätigkeit getrieben.