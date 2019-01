Gemäss der am Donnerstag vor dem Bundesgericht in Brooklyn veröffentlichten Anklage wird den Beschuldigten Korruption, Geldwäsche und Wertpapierbetrug vorgeworfen. Dabei geht es um Kredite von total rund zwei Milliarden Dollar. Mit dem Geld hätten vollumfänglich Entwicklungsprojekte in dem armen Staat etwa für den Thunfischfang, die Küstenüberwachung und Werften finanziert werden sollen. Rund 200 Millionen Dollar davon flossen demnach allerdings in persönliche Taschen und für Schmiergeldzahlungen von Beamten. Allein der frühere Finanzminister soll sieben Millionen Dollar eingestrichen haben.