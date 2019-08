Credit Suisse greift Handy-Banken an

Konkurrenten mit Problemen

Der Zeitpunkt der Attacke scheint gut gewählt. Derzeit macht Revolut damit Schlagzeilen, dass Kunden Opfer einer Phishing-Attacke geworden sind. Verbrecher hatten Kunden eine gefälschte SMS geschickt und sie aufgefordert, sich über einen Link in ihr Revolut-Konto einzuwählen. Wer das tat, ermöglichte den Dieben so den Zugang zum Konto, welches sie anschliessend plünderten. Ein Kunde verlor so 30'000 Franken. Betroffene beklagen, dass die Bank meist nur per Chat erreichbar gewesen sei, der nicht habe helfen können. Und in Deutschland hatte die Finanzaufsicht die Neobank N26 dazu öffentlich verdonnert, ihre Geldwäschekontrollen zu verbessern.

Doch allein mit längeren Öffnungszeiten bei den Callcentern und einfacheren Produkten werden die Platzhirsche wie Credit Suisse nicht gegen die neuen Player punkten können. Denn bei vielen Dienstleistungen, etwa dem Bezahlen im Ausland, sind diese sehr günstig. Ob und wie stark Credit Suisse bei den neuen Angeboten die Preise senken will, das war nicht zu erfahren.

Immerhin: Credit-Suisse-Schweiz-Chef Gottstein ist so ehrlich einzuräumen, dass der neue Fokus auf Online und Telefonbanking für normale Privatkunden auch Folgen für die 120 Schweizer Filialen der Grossbank haben dürfte. Nicht das grösste Filialnetz, sondern das beste digitale Angebot bei gleichzeitiger Verfügbarkeit der Beratung sei entscheidend, erklärt er. Und ergänzt: «Wir werden mit unseren Filialen weiterhin in allen Regionen der Schweiz vertreten sein, wobei es neue Formen von Filialen geben wird. Auch sind wir offen für die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Konsum- und Elektronik-Industrie», sagt er.

Kein Stellenabbau geplant

Einen neuen Stellenabbau soll es aber nicht geben – im Gegenteil. So brauche die Bank mehr Leute in den Callcentern. Zudem will die Bank mehr Leute im Kerngeschäft der Vermögensverwaltung einstellen. Bis Ende 2021 soll «eine hohe zweistellige Anzahl» neuer Stellen in der Beratung geschaffen werden, so die Ankündigung.

Investitionen in die Digitalisierung und die Beratung will sich Credit Suisse in den kommenden Jahren einen «hohen dreistelligen Millionenbetrag» kosten lassen. Das Geld dazu will Gottstein aus dem laufenden Geschäft verdienen, an den Finanzzielen werde dagegen nicht gerüttelt, versichert er.