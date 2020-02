Fehlende Teile aus China: Epidemie führt zu Lieferproblemen

Noch habe Schindler zwar keine Lieferprobleme. Im März könne es allerdings zu Einschränkungen kommen, wenn Lieferanten nicht genügend Subkomponenten aus China für ihre Endproduktion beziehen können. Wie gross die Ausfälle seien, hänge davon ab, wann die Produktion in China wieder auf vollen Touren laufen könne, sagte Oetterli. Je nach Entwicklung der Krankheit könne der Umsatz von Schindler um «mehrere Hundert Millionen» geringer ausfallen.

Unterschätzte Bedeutung

Schindler ist kein Einzelfall. In einer Studie vom Freitag prognostiziert das Forschungsinstitut Oxford Economics vor allem in Europa wegen des Coronavirus «einen erheblicher Schlag für den angeschlagenen Industriesektor». Laut «Allianz Research» droht der Industrie weltweit im ersten Halbjahr 2020 deshalb eine Rezession.

Die Bedeutung Chinas in den weltweiten Wertschöpfungsketten droht unterschätzt zu werden, weil viele Produkte, die scheinbar nicht in China hergestellt werden, wesentliche Komponenten beziehungsweise Vorprodukte aus China enthalten. Gemäss Oxford Economics liegt der Anteil an Zwischenprodukten aus China an der Gesamtproduktion der Sektoren Elektronik und elektronische Ausrüstungen ausserhalb von China bei mehr als 10 Prozent.

Wirtschaftsausstoss vervierfacht

Stark betroffen ist wegen fehlender Komponenten aus China auch die Autoindustrie. Hyundai musste deshalb seine gesamte Produktion in Südkorea zwischenzeitlich stoppen, dasselbe tat Nissan aus dem gleichen Grund in Japan, und Fiat Chrysler kündigt an, eine seiner Produktionsstätten in Europa wohl vorübergehend stilllegen zu müssen.

Die Komplexität moderner Wertschöpfungsketten macht es schwierig, die genauen Effekte von Lieferausfällen aus China einzuschätzen. Endprodukte wie zum Beispiel Fahrzeuge oder Telecomausrüstungen sind das Ergebnis einer ganzen Reihe von Produktionsschritten in mehreren Ländern. China hat darin aber ein besonders grosses Gewicht, und dieses ist seit der Sars-Epidemie von 2002 rasant gewachsen. Damals lag der Anteil Chinas am gesamten Wirtschaftsausstoss der Welt noch bei 4 Prozent. Mittlerweile hat er sich auf 16 Prozent vervierfacht, rund 13 Prozent aller Güterexporte weltweit kommen aus China, bei den Güterimporten sind es 11 Prozent – vor 20 Jahren lag dieser Anteil noch bei 2,7 Prozent.