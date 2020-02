Coronavirus bremst Nestlé

In China standen die gut 30 Fabriken von Nestlé nach dem Ausbruch des Coronavirus vergangene Woche still. Am Montag hätten viele Standorte den Betrieb wieder aufgenommen, allerdings in geringerem Umfang als sonst üblich. Nicht alle Mitarbeiter hätten bereits zurückkehren können. Zudem funktioniere der Transport von Gütern noch nicht reibungslos. Zu den finanziellen Auswirkungen des vorübergehenden Produktionsstopps machte Schneider noch keine Angaben.

China ist der zweitwichtigste Markt

China ist der zweitwichtigste Markt für Nestlé nach den USA. Der Konzern verkauft dort vor allem Babynahrung, Süssigkeiten unter der Marke Hsu Fu Chi sowie Erdnussmilchdrinks und Reisporridge unter der Marke Yinlu. Besonders bei Babynahrung, auf die viele Chinesen angewiesen seien, bemühe sich Nestlé, die Versorgung sicherzustellen, sagte Schneider.

Doch auch abseits des Virusausbruchs war China für Nestlé zuletzt ein schwieriges Pflaster. Die Süssigkeitenmarke Hsu Fu Chi und die Marke Yinlu hatten sich zuletzt nicht gut entwickelt. Bei Erdnussmilch und Reisbrei habe sich der Rückgang fortgesetzt, erklärte Nestlé. Analysten erwarten nun, dass sich Schneider diesen Problemkindern verstärkt widmet.

Renditeziele bereits erreicht

Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um 1,2 Prozent auf 92,6 Milliarden Franken. Die operative Rendite verbesserte sich auf 17,6 von 17 Prozent vor Jahresfrist. «Wir erzielten 2019 klare Fortschritte», sagte Schneider. Damit hat Nestlé die gesetzten Renditeziele bereits erreicht – ein Jahr früher als geplant.

Die Branche steht unter Druck, da Konsumenten zunehmend zu frischen und gesünderen Nahrungsmitteln greifen, während Fertigprodukte zu Ladenhütern werden. Auch Nestlé will von diesem Trend profitieren und hat unter anderem vegane Burger auf den Markt gebracht. Das organische Wachstum von Nestlé hat sich seit Schneiders Amtsantritt verbessert, er hat den Konzern kräftig umgebaut, es gibt aber noch Baustellen. Schneider deutete an, dass sich das Unternehmen von weiteren Geschäften trennen könnte: «Mit weiteren entschlossenen Massnahmen werden wir uns der Geschäftsbereiche annehmen, die unter den Erwartungen liegen.»

Zuletzt hatte etwa das Wassergeschäft von Nestlé geschwächelt. Konsumenten hatten lieber zu den Produkten der Konkurrenz gegriffen. Zudem hatte Nestlé Schwierigkeiten, in Europa Preiserhöhungen durchzusetzen. Gut entwickelten sich hingegen die USA und das Tiernahrungsgeschäft.