Boeing-Chef nach Debakel um 737 Max abgesetzt

Boeing-Chef Dennis Muilenburg muss wegen des Skandals um das Unglücksmodell 737 Max seinen Hut nehmen. Der Verwaltungsrat habe entschieden, dass ein Wechsel an der Konzernspitze nötig sei, um die Beziehungen mit den Aufsehern, Kunden und Aktionären zu kitten, sagte Verwaltungsratschef David Calhoun. Er wird am 13. Januar die Nachfolge von Muilenburg antreten. Die 737 Max ist seit März aus dem Verkehr gezogen, nachdem bei zwei Abstürzen in Indonesien und Äthiopien 346 Menschen innerhalb von fünf Monaten ums Leben kamen.