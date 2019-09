Wieso diese 225 Milliarden kein Grund zur Sorge sind

Der effektive Federal-Funds-Zins bildet sich jedoch am Markt, je nach Liquiditätsbedarf der Banken. Am Dienstag kletterte dieser Zinssatz bis auf 2,3 Prozent – über die obere Limite des Zinsbandes der US-Notenbank hinaus, die am Dienstag noch bei 2,25 Prozent gelegen hatte.

Offenkundig hat der Liquiditätsengpass im Geldmarkt ein solches Ausmass erreicht, dass die Notenbanker Mühe bekunden, das Zielzinsband einzuhalten. Anders gesagt: Ihr Transmissionsriemen funktioniert nicht mehr richtig, was die Wirksamkeit ihrer Geldpolitik beeinträchtigt.

Tiefer liegende Ursache

Ob zur Reparatur drei Geldspritzen der Federal Reserve in kurzer Folge ausreichen, muss sich zeigen. Unter Beobachtern wird bereits diskutiert, ob die Notenbank zur Sicherstellung des Liquiditätsbedarfs im Geldmarkt mehr unternehmen müsste. Sie könnte zum Beispiel, so eine der herumgebotenen Ideen, ihr Programm zum Kauf von Staatsanleihen wieder aufnehmen. Auf diese Weise wäre ein steter Zustrom in den Geldmarkt sichergestellt, wie dies zwischen 2008 und 2015 der Fall war.

Seit 2014 sind die Geldreserven der Banken von 2,9 auf 1,3 Billionen Dollar zurückgegangen.

In besagtem Zeitraum hatte die Federal Reserve mittels solcher Aufkäufe ihre Bilanzsumme auf 4,5 Billionen Dollar mehr als vervierfacht. Verkäufer dieser Anleihen waren Banken. Dementsprechend stiegen ihre Geldreserven bei der US-Notenbank, so dass reichlich Liquidität vorhanden war. In den letzten vier Jahren jedoch hat die Notenbank ihre Anleihenbestände reduziert, die Bilanzsumme schrumpfte auf 3,8 Billionen.

Gleiches passierte mit den Geldreserven der Banken: Seit 2014 sind sie von 2,9 auf 1,3 Billionen Dollar zurückgegangen. Dieses drastisch geschrumpfte Liquiditätspolster ist aus Sicht mancher Experten der Hauptgrund für die unterschwellig bereits seit längerem zu beobachtende Liquiditätsverknappung im US-Geldmarkt. Sie hat sich in dieser Woche nun rasant zugespitzt. Von einer Krise ist derzeit keine Rede, aber die Federal Reserve steht unter Beobachtung.