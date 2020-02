Abgang des Unverstandenen 

Was für ein Kontrast: Als Ende Januar die UBS ihre Jahreszahlen präsentierte, kamen nur wenige Journalisten zur Ergebnispräsentation. Als am Donnerstag der scheidende Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam zum letzten Mal vor die Medien trat, war der blau bestuhlte Saal bis auf wenige Plätze besetzt. Ganz vorne in der ersten Reihe hatte fast die komplette Geschäftsleitung Platz genommen. Nur Asien-Chef Helman Sitohang war in Singapur geblieben.