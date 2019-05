«Wir haben bis zu 70'000 Kunden wegen der Gebühren verloren»

Gibt es auch persönliche Beratung?

Kunden, die nicht in die elektronische Vermögensverwaltung einsteigen möchten, bieten wir selbstverständlich auch persönliche Anlageberatungen an. Wir werden aber keine Private Banker einstellen.

Und wie viel Gelder, denken Sie, kann Postfinance so für das Anlagegeschäft gewinnen?

Eine Prognose hierzu ist schwer. Wir haben aber durchaus grosse Ambitionen in dem Feld. Derzeit haben unsere Kunden rund 11 Milliarden Franken in Direktanlagen, Fonds oder Lebensversicherungen investiert. 108 Milliarden Franken sind reine Kontogelder. Das Potenzial ist also gross.

Die Konkurrenz wird auch im Kerngeschäft härter, immer mehr Mobile-only-Banken wie Revolut kommen auch in die Schweiz. Werden Sie abgehängt?

Wir nehmen diese neuen Anbieter sehr ernst. Sie haben es zum Teil einfacher, weil sie eine neue Banklösung auf der grünen Wiese entwerfen können mit eingeschränktem Produktangebot. Wir sind dagegen viel breiter aufgestellt. Wenn unser Angebot so einfach wie bei den neuen Playern und gleichzeitig sicherer ist und mehr bietet, dann haben unsere Kunden keinen Grund, zu Revolut zu gehen.

Etablierte Player wie die BKB-Tochter Cler starten eigene Apps wie ZAK, um gegen Revolut & Co anzutreten. Planen Sie auch eine Art Zweitmarke?

Wir überlegen uns laufend, wie wir unsere Mobile-App noch besser machen können. Kurzfristig wollen wir sie mit neuen Funktionen aufwerten, zum Beispiel, dass Kunden sich mit Fingerprint oder Gesichtserkennung ins E-Finance einloggen oder direkt in der App ihre Karten sperren können. Und in den nächsten 18 Monaten werden wir noch weitere spannende Neuerungen bringen.