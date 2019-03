Wie soll der Rekordgewinn der SBB verteilt werden?

Den Bundesbahnen geht es gut. So hoch wie im Jahr 2018 war das Ergebnis der SBB noch nie: Am Ende schaute ein Plus von über einer halben Milliarde Franken heraus. Viel Geld für eine Firma, die «nicht in erster Linie gewinnorientiert» sei, wie Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar an der gestrigen Bilanzkonferenz ausführte. SBB-Chef Andreas Meyer erklärte das Gewinnplus vor allem mit den Erfolgen des Sparprogramms.