Warum also nicht mal ausprobieren, was passiert, wenn man die Preise in den USA um bis zu 18 Prozent erhöht?

Um zu verstehen, was da gerade tatsächlich passiert, muss man auf andere Zeilen in diesem Quartalsbericht achten als auf Zuschauer und Kundschaft. Womöglich sogar auf jene Zahlen, die nur am Rande oder gar nicht erwähnt werden. Netflix hatte im vergangenen Vierteljahr trotz des offiziellen Gewinns einen negativen Cashflow von 1,3 Milliarden Dollar. Im abgelaufenen Geschäftsjahr lag er bei insgesamt drei Milliarden Dollar und soll auch im kommenden Jahr nicht besser ausfallen.

Weiter unten findet sich eine weitere interessante Zahl, im Bereich «Streaming Content Obligations»: 19,3 Milliarden Dollar. Sie bedeutet, dass Netflix bereits Produktionen in Höhe dieser Summe genehmigt hat. In der Bilanz müssen diese erst vermerkt werden, wenn die Projekte ausgestrahlt werden – bei der erfolgreichen Serie Stranger Things zum Beispiel, die pro Folge bis zu acht Millionen Dollar kostet, erst zum Start der dritten Staffel am 4. Juli. Die Produktionskosten jedoch muss Netflix bereits jetzt bezahlen.

