Sie sind als Externer auf den Chefposten geholt worden. In welchem Zustand haben Sie Postauto und die Mitarbeiter vorgefunden?

Was die Marktleistung von Postauto betrifft, so habe ich eine positive Überraschung erlebt. Wir fahren pünktlich und können die Fahrpläne einhalten. Der Betrieb hat auch im letzten, schwierigen Jahr immer bestens funktioniert. Das hat mich bestärkt. Bei den Mitarbeitern habe ich hingegen Verunsicherung bis hin zu Frustration gespürt. Sie haben mich gefragt, wie es weitergeht. Postauto war im vergangenen Jahr mit «Aufräumen» und Reorganisieren beschäftigt. Wir konnten nicht mehr nach vorne blicken.

Und, wie soll es weiter gehen?

Wir haben am Montag ein Elektropostauto für die Schulkinder im Valposchiavo in Betrieb genommen. Das hat Symbolcharakter. Wir können uns weiterentwickeln und sind innovativ.

Um nach vorne zu schauen, muss man manchmal zurückblicken. Konnten Sie sich ein Bild davon machen, wie es zur Betrugskultur bei Postauto gekommen ist?

Mir ist wichtig, dass dies in Zukunft nicht mehr passiert. Wir müssen eine neue Kultur entwickeln, die es zulässt, über Fehler zu sprechen. Das war vor meiner Zeit möglicherweise weniger der Fall. Wenn Mitarbeiter Fehlverhalten feststellen, so sollen sie dies ohne Angst vor Konsequenzen melden können. Ich will wissen, wenn im Unternehmen etwas schiefläuft. Das habe ich allen Mitarbeitern bei meinen Antrittsbesuchen an 13 Firmenstandorten in der Schweiz so gesagt. Aber auch das neue Postauto-Management weiss, dass dies meine Erwartung ist.

Über Jahre hat sich bei Postauto ein Unrechtsbewusstsein beim Umgang mit Steuergeldern eingeschlichen. Wie erklären Sie sich das?

Ich habe eine gewisse Gläubigkeit an die Hierarchie festgestellt. Wenn der Chef also sagte, es ist so, dann wurde das offenbar ohne Hinterfragen umgesetzt. Dieser Führungsstil war sicher nicht die alleinige Ursache, hat aber wohl eine Rolle gespielt.

Was haben Sie unmittelbar geändert, um diese Kultur zu korrigieren?

Es waren zwei Massnahmen. Ich habe das direkte Gespräch mit den Mitarbeitern gesucht, das kam sehr gut an. Angestellte haben mir berichtet, ich sei der erste Chef aus Bern in 30 Jahren, der ihnen die Hand geschüttelt habe. Da ich diese Reaktion mehrmals erhalten habe, schliesse ich daraus, dass einige Vertreter des Hauptsitzes in früheren Jahren nicht oft zu ihren Mitarbeitern rausgegangen sind. Ich habe den Beschäftigten auch das «Du» angeboten.

Sie haben das Duzen eingeführt?

Ich wollte Distanz zum Management abbauen und signalisieren, dass wir ein Team sind. An der Entscheidungshierarchie ändert das ja nichts. Aber ich dränge das Duzen nicht auf. Ich respektiere, wenn Mitarbeiter ihre Chefs lieber siezen wollen.