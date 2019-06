Warum die Demokraten die Techriesen verschonen

Foto: Kandidatin Kamala Harris war schon sechsmal bei Techfirmen zu Gast, um über Wahlkampfspenden zu reden. Foto: Keystone

Allein Senatorin Kamala Harris war schon sechsmal bei Investoren mit einem direkten Draht zu den Techfirmen eingeladen: zum Geldbeschaffen. Sie, wie die anderen Kandidaten, glauben, dass ihr Hofieren der Techgiganten keinen Backlash auslöst. Doch andersherum sehen sich Firmen wie Facebook, Google oder Amazon politisch in einer abgesicherten Position. «Wir widmen diesem Thema nicht sehr viel Zeit», erklärte Andy Jassy, Chef von Amazon Web Services zur Forderung, den erfolgreichen Cloud-Dienstleistungsbereich von der Muttergesellschaft abzutrennen. Jeff Bezos und sein Kern-Führungsteam sei keineswegs besorgt, dass den Politikern ein solcher Kraftakt gelingen könnte. Weit brennender sei die Frage, ob Amazon einen Auftrag von 10 Milliarden Dollar des Pentagon gewinnen werde.

Verflechtung zwischen Demokraten und Techindustrie ist nicht neu

Auch bei Google gibt man sich gelassen. Sie verschwende keine Gedanken daran, ob Youtube vom Mutterhaus abgetrennt werden könnte, erklärte Youtube-Chefin Susan Wojcicki. Selbst wenn die Forderung aktuell werden sollte, so «werden wir uns zu arrangieren wissen». Natürlich stehe den Grossen der Branche eine stärkere Regulierung bevor, bestätigt sie. Aber der Druck zur Zerschlagung der Techriesen habe sich weit entfernt. Für Amazon und Apple kann zudem eine klare Regulierung nicht schnell genug kommen. Die Unsicherheit darüber, was die Politik nach den Wahlen 2020 tun werde, erschwere alle Investitionsentscheide, sagen Topmanager beider Firmen. «Ich hoffe, dass sie sich beeilen», meint Andy Jassy.

«Wir werden uns zu arrangieren wissen», sagt Youtube-Chefin Susan Wojcicki. Foto: Keystone

Die finanzielle Verflechtung zwischen den Demokraten und der Techindustrie ist nicht neu. Doch der Tonfall hat sich in den letzten Monaten deutlich verschärft, da immer mehr demokratische Kandidaten offen die Zersplitterung von Google und Facebook fordern und gemäss Umfragen damit einen Nerv der Wähler treffen. Führend in der Kritik am monopolistischen Verhalten der Techriesen ist Senatorin Warren. Vor kurzem liess sie am Pendlerbahnhof von San Francisco ins Silicon Valley ein riesiges Porträtbild mit der Forderung «Break up Big Tech» aufhängen und wiederholte den Schlachtruf an öffentlichen Auftritten und in ihren Spendenaufrufen.

Damit hat sie gemäss dem Center for Responsive Politics auch schönen Erfolg. Spenden von Techfirmen machen zwei der grössten Einnahmegruppen aus. Ein Softwareingenieur, der anonym bleiben wollte, erklärte, Warren strebe einen «geregelten Kapitalismus» an, der viele jüngere Angestellte der Techfirmen anspreche. Das Begehren von Warren nach einem besser spielenden Markt sei berechtigt.