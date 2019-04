Warum Schweizer Eier so beliebt sind wie lange nicht mehr

Dass die Eierpreise im Übrigen recht stabil sind, liegt daran, dass der Detailhandel klare Abnahmeverträge mit den Produzenten abgeschlossen hat. «Produziert wird, was bestellt ist, und das führt zu fixierten Preisen für ein Jahr», sagt Conradin Bolliger, Leiter Marktanalysen beim BLW.

Die Freude am Ei war trotz der aktuellen Euphorie sogar schon grösser. So lag der Pro-Kopf-Konsum vor 40 Jahren bei stolzen 220 Eiern hierzulande und nahm dann sukzessive bis zur Jahrtausendwende ab. Schuld am Rückgang war zum einen eine Reihe von «Ei-Skandalen», wie die Lebensmittelforscherin Christine Brombach von der ZHAW sagt. Zum anderen war die «Cholesterinhysterie» dafür verantwortlich, da Eier bis vor wenigen Jahren wegen ihres Cholesteringehalts als ungesund galten. Auch die Lebensmittelindustrie hat darauf regagiert und verarbeitete weniger Eier in Backwaren, Pasta oder Süssspeisen. Das alles habe zu einem rückläufigen Eierkonsum geführt.