Die Notiz klingt lapidar und sagt viel über die frühere Kultur bei Raiffeisen aus. «Es war wohl wieder mal eine mündliche Absprache zwischen Pierin Vincenz», heisst es im Bericht von Raiffeisen-Sonderermittler Bruno Gehrig. Niemand am Konzernsitz habe beim ehemaligen Raiffeisen-Chef in Ungnade fallen wollen – daher habe er dort unbehelligt schalten und walten ­können, so das Fazit der Untersuchung.