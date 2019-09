Wann ist der richtige Zeitpunkt um in den Fond einzusteigen?

Ein Ehepaar überlegt sich, in den CS Strategy Fund - Conservative (CHF) einzusteigen. Und es will wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Das miserable Anlagejahr 2018 hat vielen konservativen Anlegern vor Augen geführt, dass auch mit Fonds erhebliche Buchverluste möglich sind. In diesem Jahr sieht es deutlich besser aus. Zu bedenken ist aber, dass nur schon der Aktienanteil künftig für Schwankungen sorgen wird. Und der Fonds ist alles andere als günstig.