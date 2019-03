UBS und CS droht Konkurrenz durch deutschen Bankgiganten

Man reibt sich die Augen: Nach der Finanzkrise galt «too big to fail» als Kernproblem, also, dass eine Bank so gross ist, dass es eine Volkswirtschaft billiger kommt, sie mit Steuergeld zu retten, als das Institut in Konkurs gehen zu lassen. Heute sind immer noch Zweifel erlaubt, ob eine Grossbank ohne Verwerfungen wirklich abgewickelt werden kann. Aber trotzdem ist Grösse auf einmal wieder «in».