Babypause rächt sich

Die Ungleichbehandlung kommt offenbar wie folgt zustande: Wenn eine Angestellte in einem Jahr 6 Monate Schwangerschaftsurlaub nimmt, so bekommt sie in dem betreffenden Jahr nur den Bonus für das halbe gearbeitete Jahr. Angenommen, die Bankerin bekommt in einem voll durchgearbeiteten Jahr 20'000 Franken Bonus, so wird dieser aufgrund der Abwesenheit auf die Hälfte gekürzt, also 10'000 Franken Bonus.

Das Problem tritt dann offenbar in den Folgejahren auf: Kehrt die Frau im Jahr nach der Babypause zurück, so wird als Basis zur Bonusberechnung nicht ihr alter Bonus von 20'000 Franken genommen, sondern nur der gekürzte variable Gehaltsbestandteil von 10'000 Franken. Auf diese Weise ist es fast unmöglich, dass die betreffende Mitarbeiterin ihr altes Gehaltsniveau jemals wieder erreicht.

UBS will Fällen nachgehen

Die UBS bestreitet die von «Financial Times» zitierten Fälle nicht, spricht aber von Fehlern. «Wir gehen das Thema Mutterschaftsurlaub während des Vergütungsprozesses proaktiv und systematisch an, um festzustellen, ob es Unterschiede gibt, und – sollten wir solche finden – sie zu schliessen», teilt die Bank schriftlich mit.

Beim Schweizerischen Bankenpersonalverband haben sich die Betroffenen offenbar nicht beschwert: «Mir sind keine konkreten Fälle in der Schweiz bekannt, bei denen Frauen nach einer Babypause tiefere Boni bekommen», sagt Geschäftsführerin Denise Chervet.