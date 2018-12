Trump und Xi stoppen ihren Feldzug

Als die Peak Pegasus am 8. Juni in Seattle in See stach, war der Frachter bloss eines von Tausenden Schiffen, die jeden Tag auf den Weltmeeren verkehren – die Boten der Globalisierung, deren Namen niemand kennt. 70'000 Tonnen Sojabohnen hatte die Peak Pegasus geladen. Ihr Reiseziel: die nordostchinesische Hafenstadt Dalian auf der anderen Seite des Pazifiks. Einen Monat dauert diese Passage.