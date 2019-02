Donald Trump hat drei Monate Zeit für einen Entscheid. Aus seinem Umfeld verlautet, der Handelskrieg mit China absorbiere fast alle Kräfte, der Präsident habe sich noch nicht festgelegt. Der Bericht von Ross sei zunächst aber als Druckmittel auf die Neuverhandlungen mit der EU um sämtliche Handelshemmnisse zu sehen, hiess es. Nach Ansicht von Trump hat die Drohung mit Autozöllen bereits Erfolg gehabt, weil sie die EU an den Verhandlungstisch gebracht habe.

Die EU-Kommission hatte Washington vorsorglich gewarnt, dass sie Strafzölle als Verstoss gegen internationales Recht betrachtet und sie vor die Welthandelsorganisation ziehen würde. Im Gespräch sind Zölle auf amerikanische Autos und ausgewählte Agrarprodukte im Wert von rund 20 Milliarden Euro.

Kongress will das letzte Wort

Der Bericht des Handelsministeriums soll vorderhand nicht publiziert werden. Doch die Kernaussage wird von Wirtschaftskreisen bestätigt und hat im In- und Ausland Alarm ausgelöst. Der kampferprobte Chef der Finanzkommission im Senat, Chuck Grassley, sagt es so: «Höhere Zölle auf Autos und Bestandteile stellen eine immense Steuer für die Käufer dar, unabhängig davon, ob sie importiert oder in den USA hergestellt werden. Letztlich gewinnt niemand.» Die Handelsattacken des Präsidenten haben im Kongress so viel Unmut geschaffen, dass eine Neuordnung der Kompetenzen angepeilt wird. Gemäss einer überparteilichen Gesetzesvorlage will der Kongress nach einer Entscheidung des Präsidenten den Fall zwei Monate überprüfen und anschliessend das letzte Wort haben.

Sollte Trump Strafzölle von 25 Prozent einführen, würde dies die US-Käufer rund 73 Milliarden Dollar kosten, schätzt das Center for Automotive Research. Ausserdem gingen in den USA über 700'000 Arbeitsplätze verloren. Betroffen wären nicht nur die Werke der deutschen Konzerne in den US-Südstaaten; betroffen wären auch Ford, General Motors und Fiat Chrysler. Die Zölle würden die weltweit integrierte Produktionskette der gesamten Industrie treffen, so wie das bereits die Stahl- und Aluzölle getan haben. Ein Fahrzeug enthält rund 30'000 Bestandteile; und hängt von Hunderten von Zulieferfirmen ab, weshalb eine klare Abgrenzung der Zölle aus Sicht von Autoexperten gar nicht möglich ist. Ford schätzt allein den Verlust der bereits erhobenen Zölle auf eine Milliarde Dollar, und dies zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage stagniert oder ­sogar wie in China stärker als ­erwartet sinkt.

Klare Worte von Merkel

Erschwert wird der Durchblick durch die doppeldeutige Strategie von Trump. Im Dezember gab er sich beim Besuch deutscher Auto-Bosse in Washington befriedigt von der Zusage von VW, BMW und Daimler, dreistellige Millionenbeträge in Produktionsanlagen in den USA zu investieren. Aber die Drohung mit den Strafzöllen blieb und provozierte Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Münchner Sicherheitskonferenz vom Wochenende zu klaren Worten. «Wenn diese Autos, die in South Carolina gebaut werden, plötzlich eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten sind», sagte sie mit Blick auf BMW und erhielt im Beisein von Präsidenten-Tochter Ivanka Trump starken Beifall, «dann erschreckt uns das.»

Laut dem Verband der deutschen Automobilindustrie haben deutsche Hersteller in den vergangenen Jahren in den USA über 113'000 Arbeitsplätze in mehr als 300 Fabriken geschaffen. «Das alles stärkt die USA und ist kein Sicherheitsproblem», so Merkel. Zwar wird diese Einschätzung bis ins Weisse Haus – der Handelsbeauftragte Robert Light­hizer ist ein Gegner der Auto-Zölle – geteilt, doch Trump hat sich wie bereits mit China zu weit vorgewagt, um nachzugeben.