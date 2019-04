Stirnrunzeln bei Schweizer Ökonomen über IWF-Ratschläge

Schliesslich erachtet der IWF auch die geplante Revision der Einlagensicherung als ungenügend. In der Schweiz gebe es dafür keine mit einem öffentlichen Auftrag ausgestattete, ausreichend finanzierte Stelle. Bei der Einlagensicherung Esisuisse kommt diese Kritik schlecht an. Der IWF anerkenne die sehr effektive Sicherung des Schweizer Einlegers leider nicht an, so ein Sprecher. Und weiter: «Mit der geplanten Gesetzesrevision wird das schweizerische System der Einlagensicherung weiter gestärkt, weshalb Esisuisse die Haltung des IWF ablehnt.»

Höhere Quote als in der EU

Esisuisse habe sehr wohl einen vom Bundesrat mandatierten öffentlichen Auftrag, so der Sprecher. Das schweizerische Einlegerschutzsystem sei zudem mehr als ausreichend finanziert. Zunächst werde die Liquidität des geschlossenen Instituts verwendet, um gesicherte Einlagen auszuzahlen. Ein vergleichbares System bestehe in kaum einem anderen Land. Falls dann die Mittel der geschlossenen Bank nicht ausreichen, würden in einem zweiten Schritt die Gelder von Esisuisse verwendet. Sie sollen nach der vorgesehenen Gesetzesrevision künftig 1,6 Prozent aller gesicherten Einlagen betragen, das entspricht etwa 7 Milliarden Franken. Die Quote liegt höher als in der EU.

Zweifel äusserten die IWF-Ökonomen schliesslich auch in Bezug auf die Ausstattung der Bankenaufsicht Finma. Sie sei schlicht zu klein und zu wenig gut dotiert im Vergleich zur Bedeutung der Banken im Land. Problematisch sei auch, dass sie auf externe Buchprüfer angewiesen sei, die ebenfalls für Banken tätig sind. Ein Vertreter der Finma entgegnete darauf, mit Auflagen seien die Freiräume für die externen Buchprüfer bereits eingeschränkt worden.