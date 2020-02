So unrentabel ist unser ÖV

Der öffentliche Verkehr in der Schweiz ist eine heilige Kuh: Milliarden an Bundesgeldern werden in den Ausbau gesteckt, Hunderte Millionen fliessen jedes Jahr ins System, um den sogenannten regionalen Personenverkehr zu stützen. Dort übersteigen die Kosten die Einnahmen bei weitem. Bekannt war bisher, wie viel Geld der Bund jährlich in den regionalen Personenverkehr steckt. Doch viele Transportunternehmen machten ein Geheimnis daraus, wie rentabel oder unrentabel einzelne Strecken sind.