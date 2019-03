Plötzlich wertet sich der Franken wieder auf

Der Franken steht wieder unter Aufwertungsdruck. Am Dienstag vor einer Woche kostete ein Euro nur 1.1225 Franken. Heute Donnerstag befindet er sich unter 1.12 Franken pro Euro.

Über 1 Prozent verloren: Der Frankenkurs zum Euro der letzten Woche. Grafik: finanzen.ch

Die Umkehr in der geldpolitischen Grosswetterlage und wiedererstarkte Konjunkturängste sind die Ursachen. Der Franken profitiert davon, dass der Euro erneut an Anlegergunst verliert und gleichzeitig der Dollar darunter leidet, dass sich die – wenn auch bescheidenen – Zinsfantasien zerschlagen haben. So ereignete sich der vorerst letzte Aufwertungsschub für den Franken am letzten Freitag, als die Zinskurve in den USA invers wurde, langfristige Anleihen also plötzlich tiefer rentierten als kurzfristige Geldmarktsätze.