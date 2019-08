New York verschärft Mietkontrolle – Vermieter sind alarmiert

Riegel für Spekulanten

Die Reform vereitelt ein lukratives Geschäftsmodell. Vor allem Mietgebäude in Manhattan wurden bislang gern mit der Aussicht erworben, dass zinsregulierte Wohnungen allmählich in den freien Markt übergehen. Hausbesitzer haben in den vergangenen 25 Jahren 300'000 Wohnungen dereguliert. Doch das ist jetzt vorbei. Laut «Wall Street Journal» hat eine Maklerfirma den Verkaufspreis eines Gebäudes mit 22 teils leer stehenden Wohnungen bereits um 17 Prozentreduziert.

Über die längerfristigen Konsequenzen der Reform wird gestritten. Mieterschützer glauben, dass nun ärmere Stadtteile wie die Bronx Menschen mit niedrigem Einkommen erhalten bleiben. Vermieter sehen indes voraus, dass es sich für Hauseigentümer bald nicht mehr lohnen wird, regulierte Wohnimmobilien zu halten. Sie würden ihre Gebäude vernachlässigen, lautet die düstere Voraussage. Stadtteile würden veröden wie in den 1970er-Jahren, als wegen vieler Brandstiftungen der Satz umging: «Die Bronx brennt.»

Angesichts der anhaltenden Attraktivität der grössten US-Metropole sind solche Kassandrarufe verfrüht. Die Frage bleibt jedoch, wem die Reform am stärksten hilft. Eine Untersuchung hat ergeben, dass sich die regulierten Mietzinse in äusseren Stadtteilen kaum von jenen des freien Markts unterscheiden. In Manhattan jedoch waren die Marktmieten im Schnitt 53 Prozent höher als die stabilisierten.

Von den Limiten profitierten nicht weniger als 2800 Haushalte mit einem Jahreseinkommen von über 200'000 Dollar. «Wohlhabenden älteren Mietern» helfe die Reform am meisten, schreibt das «Wall Street Journal».

Die mietpolitischen Fronten in New York verlaufen ganz ähnlich wie in Berlin. In der deutschen Hauptstadt schlägt der Senat gar vor, ab 2020 für fünf Jahre sämtliche Mietzinse einzufrieren. Damit würden Wohnungen ein sozialistisches Mangelprodukt, kritisieren bürgerliche Politiker. Es wäre verheerend, den Mietzinsdeckel nach einem Vorschlag der SPD auf ganz Deutschland auszudehnen, erklärte der AfD-Abgeordnete Harald Laatsch. «Keine einzige neue Wohnung entsteht durch diese Gagapolitik.»