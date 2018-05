Netflix lässt den Rivalen Disney hinter sich

Netflix hat es geschafft: Seit wenigen Tagen ist die Online-Videothek an der Börse mehr wert als Rivale Walt Disney. In einer Branche, die sich im Umbruch befindet, ist das nicht nur ein Zeichen für die Stärke der Netflix-Papiere – sondern auch eines für die Schwäche der Disney-Aktien. Entschieden ist der Kampf aber noch nicht: Eine Finanzierung auf tönernen Füssen kann Netflix noch zum Verhängnis werden, und die Disney-Manager arbeiten am Turnaround – ein Konkurrenzangebot zu Netflix mit Toptiteln startet schon 2019.

Klar ist schon jetzt: Mediengeschichte haben beide Unternehmen geschrieben. Walter Elias Disney, geboren 1901, schuf im Alter von 27 Jahren Mickey Mouse. Zehn Jahre später brachte er mit «Schneewittchen und die sieben Zwerge» den ersten Familien-Blockbuster in die Kinos. Später expandierte sein Unternehmen erfolgreich in die Freizeitparkindustrie.

Reed Hastings, geboren 1960, hat Netflix als Versand von DVD-Filmen gegründet. Was für Disney das Kino, war für Netflix das Internet: 2007 wurden erste Filme über das Netz ausgestrahlt. Seit 2012 produziert Netflix eigene Inhalte, mit denen es der Online-Videothek gelingt, sich von der Konkurrenz abzusetzen. Serien wie «House of Cards» oder «Stranger Things» laufen nur bei Netflix. Wer die Filme sehen will, zahlt eine monatliche Gebühr.

Dabei gibt es im Zweikampf Disney gegen Netflix einen klaren Sieger, was den Blick auf die reinen Finanzzahlen angeht: Der klassische Medienkonzern erwirtschaftete im abgelaufenen Fiskaljahr per Ende September einen Umsatz von 55,1 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 8,9 Milliarden Dollar Aktionäre können mit einer Dividendenrendite von 1,5 Prozent rechnen. Netflix dagegen kam auf einen Umsatz von 11,7 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 559 Millionen Dollar Die Aktionäre werden am Erfolg im Moment noch nicht mit Ausschüttungen beteiligt.

Entwicklung von Netflix

Doch an der Börse wird eben nicht das Ergebnis von heute, sondern das von morgen bewertet, und da zählt nicht die absolute Höhe, sondern das Wachstum und die Wachstumsfantasie. So war für Disney lange das Kabelangebot ein Wachstumstreiber. Über sein Sportangebot ESPN nimmt das Unternehmen 8 Dollar monatlich pro Kabelabonnenten ein – keiner der Rivalen kommt hier auf einen Beitrag von mehr als 2 Dollar. So weit, so gut. Allerdings hat die Hälfte der Amerikaner im Alter zwischen 22 und 45 Jahren im vergangenen Jahr überhaupt nicht mehr ferngesehen, so das Ergebnis einer Studie der Marketingagentur Hearts & Science. Im Land von Hollywood werden allerdings im Schnitt nicht weniger Filme geschaut, eher mehr: jedoch über das Internet, auf dem Smartphone, dem Tablet oder dem Laptop. Und hier dominiert Netflix, nicht Disney. Die Branche reagiert darauf mit Zusammenschlüssen (vgl. Text unten).

Investoren haben insbesondere das Wachstum an Nutzern bei Netflix im Blick. Im ersten Quartal überraschte das Management um CEO Hastings einmal mehr mit einem deutlichen Plus bei den Abonnentenzahlen. Weltweit gibt es nun 125 Millionen Netflix-Nutzer. Das Erfolgsrezept des Unternehmens scheinen dabei die selbst produzierten Filme, Shows und Serien zu sein. Die Netflix-Führung will in diesem Jahr 12 Milliarden Dollar für die Produktion eigener Inhalte ausgeben. Morgan-Stanley-Analyst Benjamin Swinburne geht davon aus, dass in zehn Jahren vier von fünf Haushalten in den Staaten Netflix abonniert haben, weltweit fast jeder dritte.

Ramschware von Netflix

Der Erfolg von Netflix allerdings kommt zu einem Preis: Das Unternehmen wird dem Beobachter zufolge erst 2021 einen positiven Cashflow erzielen, unter anderem, weil es die Abopreise noch anheben kann. Für 2028 rechnet Swinburne dann mit einem Cashflow in Höhe von 20 Milliarden Dollar Disney wird dieses Jahr erstmals mehr als 10 Milliarden. an freiem Mittelzufluss haben.

Marktkapitalisierung

Bis dahin ist es für Netflix noch ein weiter Weg, der eine Menge Schulden für Eigenproduktionen bedeutet. Erst Ende April hat Netflix einen weiteren Junk Bond über eine Laufzeit von zehneinhalb Jahren mit einer Verzinsung von 5,875 Prozentausgegeben. Die Gesamtverschuldung lag Ende vergangenen Jahres bei 6,5 Milliarden Dollar.

An der Börse stört das bislang kaum. Und auch für Disney lautet das Rezept künftig: Streaming. Im kommenden Jahr startet das Unternehmen einen eigenen Aboservice für Filme und Serien aus dem Hause Disney. Bei Netflix werden dann beispielsweise «Star Wars»-Titel nicht mehr zu sehen sein. Für mittelfristig orientierte Anleger scheinen die Disney-Papiere aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis 2018 von 14 im Vergleich zu 120 für Netflix sowie dank ihrer Turnaround-Fantasie die attraktivere Wahl.

(Finanz und Wirtschaft)