Maurer bei Trump: Diese Zahlen spielen mit

In der gleichen Zeit wuchs auch der Gesamthandel stark an. Wie wichtig die USA wirklich für die Schweizer Wirtschaft sind, zeigen die Anteile der Warenströme: rund 13 Prozent der Schweizer Exporte gingen 2018 in die USA, 7,6 Prozent der importierten Waren kamen aus den USA.

Der Export in die USA wurde für die Schweiz in den vergangenen Jahren wieder wichtiger. Bereits Anfang der 2000er-Jahre gingen rund 12 Prozent der Exporte in die USA. In der Folge schwankte der Exportanteil um 10 Prozent herum. 2013 lag er dann noch bei 7,6 Prozent.

Auch der Anteil der Importe aus den USA veränderte sich in den vergangenen Jahren. Tiefpunkt war im Jahr 2011, wo knapp unter 5 Prozent der Waren aus den USA kamen; der Höhepunkt 2016 mit 9 Prozent. Bis zum Jahr 2018 sank er wieder auf rund 7,6 Prozent.