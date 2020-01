Manor kündigt langjährigen Angestellten

Das gibt Manor in einer Mitteilung bekannt. Dem vorangegangen war eine Meldung des Nachrichtenportals Nau.ch, das von dem Stellenabbau berichtete. Die Gründe für Abbau und Schliessungen sind vielfältig: Um für die Supermärkte in Liestal und Delsberg einen neuen Betreiber zu finden, sei man bereits in Gesprächen mit Mitbewerbern, heisst es im Communiqué.

Zuversicht für Angestellte an der Bahnhofstrasse

«Wir haben dort die kritische Grösse und nötige Kundenfrequenz nicht erreicht, um ein Geschäft profitabel zu betreiben», sagt Fabian Hildbrand, der Pressesprecher von Manor. Die dazugehörigen Warenhäuser blieben jedoch bestehen.

Der Stellenabbau hängt, anders als zu erwarten, nicht mit der geplanten Filialschliessung an der Zürcher Bahnhofstrasse Ende Januar zusammen. Zumindest bisher. Im Flagshipstore in Zürich habe man bis jetzt die Hälfte der Mitarbeitenden intern oder extern unterbringen können. Derzeit sei die Stellenvermittlung in der intensiven Phase. «Wir sind zuversichtlich, dass in den nächsten Monaten noch deutlich mehr Mitarbeitende eine Anstellung finden werden», sagt Hildbrand.

Wie Nau.ch mit Verweis auf Insider berichtet, seien Filialleiter aus der ganzen Schweiz von den Kündigungen betroffen. Etliche gefeuerte Mitarbeiter hätten zudem über 30 Jahre für das Warenhaus gearbeitet. Auch Filialleiter in Spreitenbach AG und im Shoppyland in Schönbühl BE seien entlassen worden.

Die Gewerkschaft Unia sieht die Entwicklungen beim Warenhaus kritisch: In den letzten Jahren habe es bei Manor Hunderte Entlassungen gegeben. Den Sozialplan für das Verkaufspersonal wertet die Unia als ungenügend. Zudem kritisiert sie, Manor habe sich viel zu lange Zeit gelassen, die digitale Wende einzuleiten, und es versäumt, das Personal umzuschulen.

«Wir bekommen sehr viele Klagen vom Verkaufspersonal zu hören, dass der Stress zu hoch und die Anzahl Mitarbeiter zu klein ist», sagt Anne Rubin, Detailhandelsverantwortliche der Unia. «Weil Manor den Strukturwandel im Detailhandel nicht früh genug antizipiert hat, zahlt das Personal jetzt die Rechnung.»