«Durch das weitere Präsidentenamt macht sich Herr Alder zusätzlich angreifbar», sagt Silvan Felder, Inhaber der VR Management AG, der Verwaltungsräte schult und vermittelt. «Sobald irgendwo etwas nicht rundläuft, wird dies immer auch mit seiner Ämterhäufung in Verbindung gebracht werden. Beide Unternehmen, in denen er den Verwaltungsrat präsidiert, tragen somit ein Reputationsrisiko.»

«Mittelalterliches Denken»

Die Wirtschaftsjuristin Monika Roth doppelt nach: «Entweder Herr Alder überschätzt seine Arbeitsfähigkeit, oder er unterschätzt die Herausforderungen, die es bei Schmolz + Bickenbach als einem weiteren börsenkotierten Unternehmen gibt.»

In der Tat sind beide Unternehmen derzeit nicht in Topform. Schmolz + Bickenbach wies gestern für das vergangene Jahr rote Zahlen aus. Alpiq schrieb ebenfalls einen hohen Verlust. Auf Alder wird in beiden Unternehmen viel Arbeit zukommen. Bei Alpiq etwa zeichnet sich eine Umwälzung im Aktionariat ab, da der zweitgrösste Aktionär, der französische Stromriese EDF, seine Anteile verkaufen will. Bei Schmolz + Bickenbach ist der grösste Aktionär, der russische Oligarch Viktor Vekselberg, weiterhin mit US-Sanktionen belegt.

Der Energiekonzern Alpiq, der grösstenteils Kantonen, Gemeinden und deren Elektrizitätswerken gehört, hat mit dem zusätzlichen Amt kein Problem – im Gegenteil: «Alpiq gratuliert Jens Alder zu der Nomination», sagt eine Sprecherin. Laut Statuten des Energiekonzerns dürfen Mitglieder der Geschäftsleitung bis zu drei Verwaltungsratsmandate in börsenkotierten Unternehmen wahrnehmen.

Im Verwaltungsrat ist der neue Job des Doppelchefs auf keinen Widerstand gestossen. Den Angaben zufolge ist Alders neues Mandat bei Schmolz + Bickenbach im Nominations- und Vergütungsausschuss von Alpiq besprochen worden. Der Gesamtverwaltungsrat wurde vom Vorgang nur noch in Kenntnis gesetzt. Vorsitzender des Nominationsausschusses ist Mehrfach-Verwaltungsrat Wolfgang Martz. Seine Begründung, warum der Ausschuss das Mandat genehmigt hat, überrascht: «Herr Alder hat bei Alpiq ein vereinbartes Arbeitspensum von 80 Prozent. Über die übrigen 20 Prozent kann er also verfügen.»

Dieser Punkt verdient es, hervorgehoben zu werden: Jens Alder ist operativer Chef und Verwaltungsratspräsident von Alpiq, einem Unternehmen mit insgesamt 1500 Mitarbeitern und zuletzt gut 5 Milliarden Franken Umsatz, das an zwei Kernkraftwerken in der Schweiz beteiligt ist. Diese Verantwortung ist also mit einem Pensum von nur 80 Prozent zu stemmen.