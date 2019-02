Ikea lote aus, welche Möglichkeiten zwischen einer dominanten, grossen, globalen Plattform und einer eigenen Internetseite bestehen, so Torbjörn Lööf, Chef von Inter Ikea, dem Markeneigentümer von Ikea, gegenüber der «Financial Times». Der Modehändler Zalando sei ein gutes Beispiel für diese Entwicklung. Das Unternehmen sei heute ein wichtiger Marktplatz für Mode und Kleider.

Marktplatz zur Kundenbindung

Noch spreche Ikea nicht mit der Konkurrenz. Doch sei das Unternehmen daran interessiert, an einer gemeinsamen Plattform der Möbelindustrie teilzunehmen. Wir sind immer daran, neue Modelle zu erkunden, so Lööf. Nun erforsche Ikea den Marktplatz, wie die Marke auf anderen Seiten funktioniere und welche Optionen bestehen, um den eigenen Web-Shop zu verbessern, so Lööf.

Über Marktplätze lassen sich verschiedene Aspekte der Inneneinrichtung kombinieren. So liessen sich Online-Communitys zur Einrichtung oder für Heimwerker zusammenbringen. Denn es gehe heute nicht nur um Möbel, sondern auch um Bilder oder den Do-it-yourself-Teil.

Schon seit einiger Zeit spielt Ikea mit dem Gedanken, die eigenen Produkte über die Internetshops von anderen Händlern anzubieten. Derzeit laufen die letzten Tests, bald schon sollen Ikea-Artikel auf einer Onlineplattform eines Dritthändlers verkauft werden. Er denke aber nicht, dass es sich dabei um Amazon handeln werde, so Lööf.

Für Amazon sind Dritthändler sehr wichtig

Mit seinen Plänen für einen eigenen Marktplatz eifert Ikea Amazon nach. In den USA stammen rund die Hälfte der Verkäufe vom Onlineriesen selbst, der Rest kommt von Dritthändlern, die Amazon als Vertriebskanal nutzen. Mehr als 200'000 Händler würden dort schon einen Jahresumsatz von mehr als 100'000 Dollar generieren.