Hypothekenmarkt: Stresstest schreckt die Banken auf

Bei vielen Banken sah man darin lange kein Problem. So wuchs etwa Raiffeisen, der Marktführer, bei den Hypothekenkrediten in den letzten Monaten erneut deutlicher als der Markt. Doch wegen der starken Kapitalisierung und der tiefen Belehnung der Objekte sieht sich das Institut gerüstet. Weitere inlandorientierte Banken legten zu.

Andere reagierten auf die Überhitzungstendenzen und wurden vorsichtiger. So etwa die Grossbank UBS. «Wir haben in den vergangenen Jahren rund 25 Prozent unseres Kreditvolumens für Renditeliegenschaften, also vor allem für Mehrfamilienhäuser, reduziert», sagte UBS-Schweiz-Chef Axel Lehmann jüngst der «SonntagsZeitung».

Die Finma wollte es genau wissen. Sie hat sich mit einem sogenannten Stresstest rund 20 Geldhäuser genauer angesehen. Wie es bei Bankern heisst, wurden offenbar bei mehreren Instituten Probleme entdeckt. Die Finma geht nicht auf die Ergebnisse des Stresstests ein. Doch: «Obwohl diese Stresstests einen institutsspezifischen Fokus und somit nicht eine Einschätzung des ­Gesamtmarktes zum Ziel haben, bestätigen sie tatsächlich die ­erhöhten Risiken im Segment der Renditeliegenschaften», sagt ein Finma-Sprecher.

Branchenverband wird aktiv

Diese Einsicht ist nun offenbar auch bei den Banken angekommen. Die Bankiervereinigung wolle eine strengere Selbstregulierung im Hypothekarmarkt­bereich erarbeiten, teilt der Verband gestern mit. «Sofern sich der Handlungsbedarf erhärtet, werden wir als Vorsichtsmassnahme unsere Selbstregulierung anpassen», sagt Philipp Halbherr, Mitglied der Geschäftsleitung der Bankiervereinigung.

Eine Arbeitsgruppe des Branchenverbands wird ihre Ergebnisse und Massnahmen dem Verwaltungsrat im zweiten Quartal 2019 vorlegen. Erste Vorschläge sind bereits publik: So soll etwa die Amortisationsdauer der Hypotheken verkürzt werden oder die Belehnungsquote der Liegenschaften verkleinert werden, so der Branchenverband.