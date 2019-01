Betriebsstillstand und Cybervorfälle bleiben nach einer Umfrage der Allianz in achtzig Ländern die grössten Sorgen für Unternehmen rund um den Globus. Hackerangriffe und sonstige IT-Unfälle belegen in dem am Dienstag veröffentlichten neuen «Risikobarometer» des Versicherers sogar erstmals gemeinsam mit Betriebsunterbrechungen den Spitzenplatz.