Google kündigt einen Streamingdienst für Games an

Google hat einen Streamingdienst für Videospiele vorgestellt. Die Plattform mit dem Namen Stadia soll noch im laufenden Jahr in den USA und in Teilen Europas an den Start gehen, wie der Internet-Konzern am Dienstag auf der Game Developers Conference in San Francisco ankündigte. Die Idee ist, dass die Spiele nicht wie üblich auf den Geräten der Nutzer laufen, sondern auf leistungsstarken Google-Servern. Die Spiele sollen dann über eine schnelle Internetverbindung zum Nutzer gelangen.