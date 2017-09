Freiburger fressen über den Hag

Früher galt ein ungeschriebenes Gesetz: Kantonalbanken respektieren die Kantonsgrenze als ­Begrenzung ihres Markt­gebiets. Doch seit einiger Zeit halten sich immer weniger Institute an diese stillschweigende Übereinkunft. Jüngstes Beispiel ist die Freiburger Kantonalbank (FKB). In ­Inseraten spricht sie seit kurzem mit ihrem Angebot für Onlinehypotheken Kunden im Kanton Bern an. «Neu: Jetzt auch im ­ganzen Kanton Bern verfügbar», heisst es im Text. Das ­Angebot der Banktochter mit dem Namen Fribenk ist ausserdem in weiten Teilen der Westschweiz verfügbar.

Keine Vorinformation

Bankchef Edgar Jeitziner will die Tatsache, dass die FKB die ­Kantonsgrenze überschreitet, nicht überbewertet sehen. «Es war schon bisher üblich, dass die Kantonalbanken in grenznahen Gebieten jenseits der Kantonsgrenze Geschäfte ­gemacht haben. Der Grundsatz, dass das Marktgebiet von den Kantonsgrenzen beschränkt ist, wird schon lange nicht mehr so strikt gehandhabt», sagt er. So vergebe die Glarner Kantonalbank schweizweit Onlinehypotheken.

Expansionen in einen anderen Kanton sind also für die Kantonalbanken zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Die Höflichkeitsetikette unter den Kantonalbankenchefs gebietet es offenbar nicht mehr, den Kollegen im Voraus über einen Vorstoss zu informieren. «Wir haben die Marke Fribenk in der Westschweiz und in Bern ohne vorgängige persönliche Orientierung eingeführt», räumt Jeitziner ein.

BEKB nimmts zur Kenntnis

Die Vergabe von Hypotheken erfordert Kenntnisse des lokalen Immobilienmarktes. Nur so kann eine Bank verhindern, dass sie ein Objekt zu hoch belehnt. Hier hat die FKB gewisse Sicherungen eingebaut: «Die maximale Hypothek, die wir vergeben, ist auf eine Million Franken begrenzt. Zudem gewähren wir Hypotheken nur bis zu 67 Prozent des Werts der Immobilie», betont FKB-Chef Jeitziner.

Bei der Berner Kantonalbank (BEKB) nimmt man den Vorstoss aus Freiburg gelassen: «Wir haben davon Kenntnis genommen», sagt Martin Grossmann, der Chef des Generalsekretariats. Die BEKB ist indes auch nicht in einer Position, um den Vorstoss zu kritisieren. Die Kantonalbank ist zum einen schon seit langem im Kanton Solothurn aktiv, wo es keine Kantonalbank mehr gibt. Zum andern hat sie bereits im Jahr 2007 eine Zusammenarbeit mit der Mobiliar-Versicherung lanciert. In schweizweit über 30 Filialen der Versicherung ist heute das Angebot Familynet verfügbar, das auch Hypotheken der BEKB umfasst.

Die Sicherheitsmassnahmen

Der Vorstoss der Freiburger Kantonalbank zeigt auch, wie stark das Internet das traditionelle Bankgeschäft verändert und Grenzen verwischt. Jeitziner betont, dass die FKB damit nur auf ein Kundenbedürfnis ­reagiere: «Ein gewisser Teil der Kundschaft will Hypotheken selbstständig über das Internet abschliessen. Diesen wollen wir ein Angebot machen», erklärt er. Die Bank spricht damit gezielt auch preissensitive Kunden an. «Der Aufwand für die Bank ist bei den Online-Hypotheken tiefer. Deshalb können wir den Kunden Zinssätze anbieten, die beim ­heutigen tiefen Zinsniveau je nach Laufzeit bis zu 30 Prozent unter dem herkömmlichen Satz liegen», erklärt Jeitziner.

Die Freiburger Kantonalbank hat das Angebot in ihrem Stammgebiet bereits Anfang April aufgeschaltet. «Das Bedürfnis ist ­vorhanden. Das Geschäftsvolumen entwickelt sich im Rahmen unserer Erwartungen», sagt Jeitziner. Zahlen will er indes keine nennen. (Berner Zeitung)