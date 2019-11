Ex-CS-Manager Bouée ist auch Job bei der Schweizer Börse los

Der Name des Nachfolgers von Bouée im Verwaltungsrat der Six ist dagegen noch nicht bekannt. Dennoch sei der Plan, den neuen Vertreter der Credit Suisse bei der ausserordentlichen Generalversammlung der Six im Dezember zu wählen. Neben der UBS ist die Credit Suisse der grösste Einzelaktionär des Schweizer Börsenbetreibers.

Ermittlungen laufen weiter

Bouée war Anfang Monat bei der Credit Suisse zurückgetreten (wir berichteten), weil er seinem Sicherheitschef den Auftrag gegeben hatte, Ex-CS-Manager Iqbal Khan beschatten zu lassen. Khan hatte die Internationale Vermögensverwaltung der Bank geleitet, die Credit Suisse aber im Juli verlassen, um bei der UBS in vergleichbarer Stellung anzuheuern. Khan hat aufgrund der Beschattung Strafanzeige wegen Bedrohung und Nötigung erstattet, die Ermittlungen laufen noch.

Naheliegender Kandidat wäre Bouées Nachfolger in der Geschäftsleitung, James B. Walker.

Credit Suisse wollte keinen Kommentar dazu abgeben, wen die Grossbank künftig in den Verwaltungsrat der Six entsenden will. Naheliegender Kandidat wäre Bouées Nachfolger in der Geschäftsleitung, James B. Walker.

Kandidat soll Deutsch können

Das Problem: der britisch-amerikanische Doppelbürger spricht nicht ausreichend gut Deutsch. Da die Diskussionen im Verwaltungsrat der Six auf Deutsch ablaufen, will die Grossbank einen Vertreter mit guten Deutschkenntnissen entsenden. Schweiz-Chef Thomas Gottstein wäre ein naheliegender Kandidat.

Denn die UBS ist ebenfalls mit einem Topshot vertreten: Die Grossbank hat Sabine Keller-Busse in den Verwaltungsrat der Six entsandt. Die Deutsche ist Chief Operating Officer der Grossbank und fungiert seit neuestem auch als Präsidentin der UBS Europa, Nahost und Afrika. Sie gilt als eine Führungskraft, die Bank-Chef Sergio Ermotti beerben könnte.