«Erst überholen wir Italien, dann die Schweiz»

Ist es die EU, die dieses Wachstum möglich macht?

Sicher. Polen ist der EU vor 15 Jahren beigetreten, am 1. Mai 2004. Dass unsere Wirtschaft heute so stark wächst, liegt wesentlich an unserer Mitgliedschaft im gemeinsamen Markt. Bei der EU geht es aber noch um mehr als um Geld: Die Union basiert auf Werten. Wir haben uns dem Westen 1989, vor 30 Jahren, zugewandt, weil wir weg vom Kommunismus und hin zu Europa wollten. Wegen unserer europäischen Wurzeln in Athen, in Rom, im Christentum. Polen ist Teil der europäischen Familie.

Weshalb ist Ihre Partei, die regierende rechtsnationale PIS («Recht und Gerechtigkeit»), dann oft so EU-kritisch?

Das ist völlig falsch. Wir mögen uns mit der heutigen EU-Führung manchmal streiten, aber wir glauben fest an die Union. Wir wollen sie besser machen, unsere Lebensqualität bewahren. Auch die Bevölkerung Polens ist sehr europafreundlich, 91 Prozent befürworten die EU-Mitgliedschaft. Dieser Wert ist in den letzten Jahren gestiegen, auch wegen unserer Politik. Richtig ist: Wir wollen ein voller Partner in der EU sein, nicht mehr nur ein Teenager, der an die Tür des Erwachsenenzimmers klopft. Vielleicht waren wir mal ein Teenager, doch wir sind es nicht mehr. Wir wollen am selben Tisch sitzen wie die anderen grossen Nationen.

In der heutigen EU-Kommission wird gegen Polen eine politische Kampagne betrieben.

Wird Polen gehört oder weiter als Junior behandelt?

Diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei. Wir werden stärker und stärker. Wir überholen die ersten der EU-15-Staaten wirtschaftlich. Auch sozial sind wir extrem stark: Wir reduzieren Armut, Arbeitslosigkeit, heben den Mindestlohn an. Und unsere politische Stabilität ist hoch. Das wird bemerkt.

Polens Justizreform wirkt aber destabilisierend. Die Unabhängigkeit der Justiz ist gefährdet. Tausende demonstrieren dagegen.

Polen ist ein liberales Land, bei uns darf man demonstrieren, niemand schickt die Spezialeinheiten der Polizei gegen Demonstranten aus. Sie fragen nach der Reform des Justizsystems. Die war notwendig. Seit Beginn der Transformation nach 1989 war das Justizwesen fast völlig intakt gelassen worden. Deshalb hatten wir noch immer Richter aus der kommunistischen Ära – im Verfassungs- und Bundesgericht sowie in regionalen Gerichten. Die polnische Bevölkerung hat von uns erwartet, dass wir das ändern. Ich sage nicht, dass wir keine Fehler gemacht haben, jeder Umbau bringt Probleme. Doch es musste etwas geschehen. Die Prozesse dauerten viel zu lange, und die Kaste der Richter war zu unantastbar, zu privilegiert.

Letztes Jahr gab es Proteste in über 60 polnischen Städten, oft von jungen Leuten. Die haben doch nicht alle alte Kommunisten verteidigt?

Im Sommer 2017 fühlten sich viele unserer Bürger beunruhigt, was zu Protesten führte. Die Regierung hat das gesehen und entsprechende Korrekturen in der Reform vorgenommen. Seitdem gab es keine Proteste mehr. Die Reform berührt eben die Interessen einer Elite, die gut und international vernetzt ist. Aber die Kritik ist, meiner Meinung nach, nicht gerechtfertigt. In der heutigen EU-Kommission etwa wird eine politische Kampagne betrieben – gegen Polen und andere Länder unserer Region.

Polen hat viele Arbeitnehmer verloren seit dem EU-Beitritt.

Es stimmt, viele junge, gut ausgebildete Polen sind ausgewandert in den letzten 15 Jahren. Vor allem ins Vereinigte Königreich und nach Irland, wo sie bereits ab 2004 arbeiten durften. Diese Länder haben profitiert von unseren Arbeitskräften, was uns nicht so froh gemacht hat. Aber vor zwei, drei Jahren konnte der Trend gestoppt werden. Heute haben wir eine Remigration. Viele Polen kommen zurück. Wir haben fast keine Arbeitslosigkeit, der Lebensstandard steigt. Auch viele Menschen aus anderen Ländern kommen zu uns.