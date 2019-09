Der Druck steigt

Leslie Rutledge, die Generalstaatsanwältin von Arkansas, sagte, es stelle sich beispielsweise die Frage, ob der Algorithmus, mit dem Nutzer etwa nach einem Arzt suchten, tatsächlich neutral sei. «Ich will den besten Rat von den besten Ärzten – und nicht den Arzt oder die Klinik, die am meisten für Werbung ausgeben kann», so Rutledge.

Wie ernst es Republikanern und Demokraten mit ihrer Zusammenarbeit ist, zeigt der Umstand, dass die Prüfung von insgesamt acht Generalstaatsanwälten koordiniert wird – vier von jeder Seite. Auch der aufziehende Präsidentschaftswahlkampf erhöht den Druck auf Google & Co. So haben sich mehrere demokratische Anwärter wie Elizabeth Warren, Kamala Harris und Pete Buttigieg dafür ausgesprochen, einzelne Konzerne, falls nötig, zu zerschlagen.

Eine etwas kleinere Gruppe von knapp einem Dutzend Generalstaatsanwälten leitete derweil unter Führung der New Yorker Amtschefin Letitia James ein Prüfverfahren gegen Facebook ein. Hier geht es vor allem um die Frage, ob die Social-Media-Plattform nach den zahllosen Skandalen der vergangenen Jahre nun verantwortungsvoll mit den Nutzerdaten umgeht.

Daran zweifeln viele Experten immer noch, obwohl die FTC Facebook wegen der Rechtsverstösse rund um die jüngste Präsidentschaftswahl gerade mit einer Strafe von fünf Milliarden Dollar belegte.

Marktmacht Facebook

Zudem muss sich der Konzern gegen Vorwürfe wehren, er unternehme nicht genug gegen die Verbreitung von Hasskommentaren und Falschnachrichten. Mehrere Staaten sind zudem der Auffassung, dass Facebook gemeinsam mit den Tochterunternehmen Instagram und Whatsapp den Social-Media-Markt beherrscht.

Apple steht in der Kritik, weil der App-Store nur Programme für das iPhone, nicht aber für andere Smartphones anbietet.

Die US-Bundesstaaten haben bei ihren Untersuchungen nicht ganz so weitreichende Befugnisse wie Bundesbehörden. Dass sie gemeinsam auftreten, stärkt jedoch ihre Schlagkraft. Mehrere Staaten machten zudem deutlich, dass auch Amazon und Apple ins Visier geraten könnten. Amazon wird vorgeworfen, durch seine schiere Grösse den Wettbewerb zu behindern und auf seinem «Marktplatz» Eigenmarken gegenüber Waren von Drittanbietern zu bevorzugen.

Apple steht in der Kritik, weil der konzerneigene App-Store nur Programme für das iPhone, nicht aber für andere Smartphones anbietet. «Im Bemühen, die ‹New Economy› zu fördern und fortzuführen, haben der Kongress und die Kartellbehörden diesen Firmen erlaubt, sich ohne grosse staatliche Überwachung selbst zu beaufsichtigen», hatte David Cicilline, der Vorsitzende des zuständigen Unterausschusses im Repräsentantenhaus, schon Mitte Juli bei einer Anhörung kritisiert. «Das Ergebnis ist jedoch, dass das Internet immer monopolistischer, immer weniger offen und immer feindlicher gegenüber Innovationen und Unternehmertum geworden ist.»