Die Schweizer haben den Banken die Krise verziehen

Die Befragten halten die Banken für einen wichtigen Bestandteil der Schweizer Wirtschaft. Schmerzhaft ist die Umfrage für die Landwirtschaft. Sie hat in dieser Untersuchung gegenüber früher deutlich an Zuspruch verloren.

Laut der Umfrage gelten die Banken als verlässlich, der Finanzplatz insgesamt als professionell, und es werde den Instituten auch zugestanden, dass sie sich gesellschaftlich engagieren. Auch beim Thema Nachhaltigkeit punkten die Banken neuerdings. Laut den Studienautoren sei dies ein besonders wirksames Element, um sich in einem besseren Licht zu zeigen. Davon machen viele Banken derzeit auch rege Gebrauch. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht eine Bank ein neues nachhaltiges Anlageprodukt lanciert.

Doch gibt es auch zwei Punkte, die von den Befragten bemängelt werden. Sie sind immer wieder im Zentrum von Geldwäschereiskandalen, und der Profit steht oft vor der gesellschaftlichen Verantwortung. Die hohen Saläre von UBS-Chef Sergio Ermotti (14 Millionen Franken) oder CS-Chef Tidjane Thiam (12,7 Millionen Franken) scheinen bei der Bevölkerung also tatsächlich schlecht anzukommen.

Bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit dringen die Banken mit ihren Argumenten offenbar ebenfalls nicht zu den Bürgern durch. Die Banken fordern seit Jahren bessere Rahmenbedingungen, damit sie gegenüber der ausländischen Konkurrenz nicht zurückfallen. Besonders die grossen US-Banken sind enteilt. Die Bürger glauben hingegen, dass die hiesigen Banken international konkurrenzfähig sind. Diese Differenz sei laut Studienleiter Urs Bieri vom GFS Bern nicht überraschend. Das sei auch in anderen Branchen so, dass die Unkenrufe der Industrie nicht bei den Bürgern ankommen.

Banken sind solide für die digitale Zukunft aufgestellt, so Studienleiter Urs Bieri vom GFS Bern. Aber: Sie sind bei der Umsetzung der digitalen Technologien nicht so gut wie die europäischen Konkurrenten, so Normann Karrer, Partner beim Beratungsunternehmen Zeb. Die Schweizer Banken hätten weniger Druck durch neue Konkurrenten als rein digitale Jungbanken oder grosse ausländische Anbieter, dadurch könnten sie es sich leisten, langsamer zu agieren. Neue Anbieter werden aber auch insgesamt nicht als Gefahr für die Banken erkannt. Denn nur 4 Prozent der Befragten glauben, dass es Banken künftig gar nicht mehr braucht.