Zahlen Kunden bar Gelder am Schalter ein, um so eine Rechnung zu bezahlen, so erhebt die Post dafür eine Gebühr. Diese zahlt nicht der Kunde, sondern der Empfänger. Gegen 200 Millionen Franken nimmt der Staatsbetrieb so ein. Einzahlungen bis 100 Franken kosten etwa 1.20 Franken. Der Aufschlag wird von vielen Firmen, wie etwa den Telecomfirmen Sunrise oder Swisscom oder von Kreditkartenanbietern, an ihre Kunden weitergegeben – andere Unternehmen verzichten darauf.

Plötzlich war eine Lösung auf dem Tisch

Die Einzahlungen fliessen nach dem bisherigen System von der Post auf ein Postkonto der Bank. So liess sich der Aufschlag dann einfach den einzelnen Kunden zuordnen. Mit dem neuen IT-System, das dem neuen Einzahlungsschein zugrunde liegt, verschwindet dieser Zwischenschritt. Der Betrag wird von der Post direkt auf dem Bankkonto der Firma gutgeschrieben. Das bedeutet, die Banken rechnen den Aufschlag für Bareinzahlungen nicht mehr für ihre Firmenkunden ab, sondern die Unternehmen müssen das selber tun. Diese neue Form der Abrechnung drohte für die Firmen zum Problem zu werden.

Zuerst sah es so aus, dass der neue Einzahlungsschein für Kleinbetriebe mehr Aufwand bedeuten würde.

Das Problem sei zwar schon länger bekannt, aber es sei nicht angegangen worden, weil allen beteiligten Parteien klar gewesen sei, dass es für die betroffenen Firmen eine komplizierte Umstellung ist – das heisse Eisen habe daher niemand anfassen wollen, berichten mehrere Branchenkenner. Wäre eine Lösung ausgeblieben, hätten Kleinbetriebe die Empfängertaxe von Hand verbuchen müssen – zumindest in einer Übergangszeit. Für sie hätte der neue Einzahlungsschein nicht weniger, sondern mehr Aufwand gebracht.

Seit das Problem erkannt wurde, liefen hinter den Kulissen die Gespräche auf Hochtouren. Wäre der Einzahlungsschein nur mit einem eingeschränkten Funktionsumfang auf den Markt gekommen, hätte das seiner Akzeptanz geschadet. Entsprechend gross war das Interesse an einer raschen Lösung. Beim Zahlungsdienstleister Six, der die Einführung des Einzahlungsscheins koordiniert, hiess es noch vor wenigen Tagen: Bis Ende März sollte klar sein, wie die technische Umsetzung bezüglich Post-Schalterzahlungsgebühren aussehen soll.

Neue Lösung

Anfragen dieser Zeitung haben aber offenbar dafür gesorgt, dass sich die Parteien schneller gefunden haben. Am vergangenen Freitag wurde nun ein Entscheid gefällt. Der Lösungsvorschlag soll weder den Endkunden noch den Softwarepartnern einen Zusatzaufwand bereiten, so ein Sprecher von Six. Wie er aussieht, bleibt aber noch unter Verschluss. Auch die Softwareanbieter wissen noch nicht, wie er aussieht.