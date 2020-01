Der beliebten Maestro-Karte droht das Aus

Bezahlen mit Karten liegt im Trend: Gerechnet vom Volumen her werden fast 40 Prozent der Zahlungen in der Schweiz mit einer Debit- oder Kreditkarte getätigt. Viele Konsumenten tragen ein ganzes Bündel von Karten mit sich herum.

In Zukunft dürfte eine Karte ausreichen: die neuen Debitkarten, die Visa und Mastercard anbieten und die jetzt Einzug in die Produktpalette der Banken erhalten.

Bei einer Debitkarte wird der fällige Betrag sofort vom Konto abgebucht. Bei einer Kreditkarte geschieht dies erst am Monatsende oder in Raten. Bei den Debitkarten ist die Maestro-Karte aus dem Hause Mastercard Platzhirsch in der Schweiz. Doch ihr droht möglicherweise das Aus.