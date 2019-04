Der Reiseversicherer, der mit auf die Reise kommt

So hatte sich das Ehepaar seine Reise auf die Samoa-Inseln im Pazifik nicht vorgestellt. Beim Füttern einer Riesenschildkröte biss das Tier die Frau in die Hand und zog sie in seinen Wasserteich. Als der Mann zu Hilfe eilte, landete er ebenfalls im Wasser. Der Schaden hielt sich letztlich in Grenzen – zwei Handys und eine Sonnenbrille mussten ersetzt werden.