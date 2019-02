Was in der Privatwirtschaft schwierig wäre, funktioniert in der Altersvorsorge: Mit sanierungsunfähigen Pensionskassen können Verwalter jahrelang Geld verdienen. Risiko gibt es dabei keines. Wenn das Kapital aufgebraucht ist, wird das Vorsorgewerk dem Sicherheitsfonds BVG übergeben. Dies ist ein Auffangbecken für Pensionskassen mit finanziellen Problemen, das Renten bezahlt, für die kein Geld mehr vorhanden ist. Der Sicherheitsfonds ist eine Art Versicherung, die ihre Mittel von den finanziell gesunden Pensionskassen erhält. So zahlen am Ende indirekt alle Angestellten mit einer zweiten Säule für finanzielle Versäumnisse von Pensionskassen, welche in die Zahlungsunfähigkeit schlittern.