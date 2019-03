Credit-Suisse-Chef Thiam verdient 30 Prozent mehr

Grund ist der Vergütungsbericht, den die Bank heute veröffentlichte. Denn die Bezüge von CEO Tidjane Thiam und der Geschäftsleitung steigen kräftig. Thiams Salär für das vergangene Jahr legt um 30 Prozent zu und erreicht 12,65 Millionen Franken. Haupttreiber ist sein Bonus, der um fast 50 Prozent zulegt. Effektiv ausbezahlt bekommt der Credit-Suisse-Chef für das vergangene Jahr 5,82 Millionen Franken. Der grösste Teil der variablen Vergütung wird aufgeschoben und über die kommenden Jahre verteilt ausgeschüttet.

Bonus legt um 57 Prozent zu

Der 12-köpfigen Geschäftsleitung insgesamt wird reichlich gegeben, ihre Vergütung steigt um 33 Prozent auf fast 94 Millionen Franken. Auch hier ist das Plus beim Bonus von 57 Prozent der Haupttreiber.

Kai Nargolwala, der Vorsitzende des Vergütungsausschusses, kommt im Bericht dagegen auf ganz andere Zuwachszahlen. Dem zufolge legt das Salär von Thiam nur um 13 Prozent zu, bei der Geschäftsleitung sind es 17 Prozent.

Grund für die Differenz: Nargolwala geht bei seinem Gehaltsvergleich von den ungekürzten Bezügen für das Jahr 2017 aus und rechnet so heraus, dass nach der Aktionärsrevolte Thiam und Co. einer Kürzung ihres langfristigen Bonus um 40 Prozent zugestimmt hatten.

Ende der Bescheidenheit

Nun ist Schluss mit der Bescheidenheit: «Für das Jahr 2018 betrachtete der Vergütungsausschuss nicht nur die Leistung des Jahres, sondern die Zielerreichung des dreijährigen Restrukturierungsplans für die Jahre 2016, 2017 und 2018», begründet Nargolwala die hohe Steigerungen.

Thiam & Co. werden also dafür entlohnt, dass sie den 2015 aufgegleisten Umbau der Grossbank erfolgreich umgesetzt hätten. Nargolwala zählt im Vergütungsbericht die Erfolge auf: So seien die Kosten um 4,6 Milliarden Franken dauerhaft gesenkt worden. Das habe geholfen, dass die Bank im vergangenen Jahr erstmals seit 2014 wieder einen Vorsteuergewinn von 2,02 Milliarden Franken habe ausweisen können.

Aktionäre machen Minus

Daher beträgt Thiams Kurzfristbonus mit 4,94 Millionen Franken 90 Prozent des maximalmöglichen Betrags. Besonders stark legt aber auch sein Langfristbonus zu. Und der basiert weniger auf dem Erreichten, sondern soll eher die zukünftige Wertschöpfung der Aktionäre widerspiegeln.