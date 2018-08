Ausstieg aus Europa möglich: Ford findet nicht aus der Krise

Das Europageschäft des zweitgrössten US-Autobauers Ford kriselt bedenklich. Der Branchenriese will die Kosten kräftig senken und tüftelt an einem grossen Konzernumbau. In der Europa-Zentrale in Köln muss man sich wohl auf harte Einschnitte gefasst machen, denn es ist kein Geheimnis: Neben China gilt der Kontinent in den Augen der Spitzenmanager am Hauptsitz in Dearborn, nahe der US-Autohochburg Detroit, derzeit als die grösste Baustelle.

«Ford muss ein strukturelles Problem in Europa lösen und da ist alles denkbar und möglich», warnt Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen. Der Branchenexperte kann sich sogar vorstellen, dass Ford die Reissleine zieht, ganz so, wie es bereits der grosse US-Rivale General Motors mit dem Verkauf der deutschen Tochter Opel vorgemacht hat: «Ich würde nicht ausschliessen, dass in Dearborn auch Szenarien über einen möglichen Ausstieg aus Europa diskutiert werden.»

Sanieren statt glänzen

Beim Mutterkonzern in Amerika zeigt man sich angesichts der Probleme alarmiert. «Wir sind extrem unzufrieden mit unserer Leistung in Europa und China», sagte Konzernchef Jim Hackett nach Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal. Gegenüber Finanzanalysten räumte er in einer Telefonkonferenz ein: «Mit derartigen Resultaten hatten wir nicht geplant.» Die Grundursache der Probleme habe man jedoch erkannt und werde sie angehen. Hackett hat den Spitzenposten erst im vergangenen Jahr übernommen, steht aber bereits unter enormem Druck.

Der 63-Jährige hatte zuvor die Innovationssparte Ford Smart Mobility geführt und sich als Chef der Büromöbelfirma Steelcase einen Namen gemacht. Eigentlich war er als Hoffnungsträger mit Blick auf die Entwicklung von Zukunftstechnologien wie Roboterautos und E-Antrieben angetreten, wo Ford unter seinem Vorgänger Mark Fields den Anschluss verloren hatte. Doch statt mit Tech-Themen zu glänzen, ist Hackett jetzt als Sanierer gefragt. Bis 2022 sollen 25,5 Milliarden Dollar eingespart werden. Geschäftsbereiche mit unterdurchschnittlicher Leistung erhielten schlichtweg kein Geld mehr, kündigte Hackett an.

Konzern verkündet aggressive Attacke

Angesichts der kritischen Lage dürfte Europa kaum vom Rotstift verschont bleiben. Die Zahlen sehen nicht gut aus: In den drei Monaten bis Ende Juni verschlechterte sich das operative Ergebnis im Jahresvergleich um 195 Millionen Dollar, letztlich fiel ein Quartalsverlust von 73 Millionen Dollar (64 Mio Euro) an. Auch für das Gesamtjahr 2018 erwartet Ford in Europa nun ein Minus. Die Kosten würden «aggressiv attackiert», verkündete der Konzern bereits im Juli. Ein für September geplantes Investorentreffen wurde verschoben, bis weitere Details zum weltweiten Konzernumbau feststehen.

Bei Ford in Köln hält man sich bedeckt, was konkrete Massnahmen zur Senkung der Kosten und mögliche Pläne des Konzerns angeht, das Europageschäft zu verkaufen. Das Quartalsergebnis sei unter anderem gestiegener Kosten wegen neuer Abgasvorschriften geschuldet, zudem hätten ungünstige Wechselkurse insbesondere beim Britischen Pfund das Ergebnis gedrückt, hiess es auf Nachfrage der Nachrichtenagentur DPA.

Pro Fahrzeug ein Verlust von 165 Euro

Laut Branchenkenner Dudenhöffer ist Ford im Massengeschäft unter den grossen Herstellern in Europa abgeschlagen. Mit einer Gewinnspanne von lediglich 0,3 Prozent war die Europatochter des US-Autoriesen im ersten Halbjahr das Schlusslicht in der Profitabilitäts-Rangliste des Experten. Nach eigenen Angaben will Ford in Europa langfristig eine Profit-Marge von sechs Prozent erreichen. Im zweiten Quartal hat sich die Lage Dudenhöffers Studie zufolge aber weiter verschlechtert - pro verkauftem Fahrzeug ergab sich ein operativer Verlust von 165 Euro.

Zum Vergleich: Im US-Heimatmarkt, wo Ford sich vergleichsweise gut schlägt, erzielte der Konzern laut der Analyse im ersten Halbjahr einen Gewinn von 1977 Euro pro Fahrzeug, weltweit waren es 759 Euro. Die Schwierigkeiten in Europa seien umso belastender, weil Ford bereits im weltgrössten Automarkt China einen Einbruch der Verkäufe zuverkraften habe und dort Investitionen für neue Modelle benötige. Für die europäische Zukunft verheisse das nichts Gutes. «Da wird noch einiges kommen», glaubt Dudenhöffer. Einfach zu warten, helfe nicht. (nlu/sda)