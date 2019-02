Deutlich tiefere Preise

Trotzdem spricht einiges dafür, dass Fleurop Home der altgedienten Plattform Aufträge streitig machen wird. Fleurop bietet im neuen Webshop teils deutlich tiefere Preise. So kostet etwa ein Strauss mit 15 weissen Tulpen auf Fleurop.ch inklusive Gebühren 64.80 Franken. Auf Fleurop Home dagegen kostet ein Strauss mit ebenfalls 15 weissen Tulpen inklusive Versandkosten nur 28.80 Franken.

Bis zur Medienanfrage dieser Zeitung wurden auch die Geschenke auf Fleurop Home mit einem Preisabschlag verkauft: Die Weinflasche Ripasso zum Beispiel kostete Anfang Woche bei Fleurop 29.90, bei Fleurop Home nur 24.90 Franken. In der Zwischenzeit hat Fleurop die Preise angeglichen – weil die unterschiedlichen Preise bei den Partnergeschäften auf Unverständnis gestossen seien, sagt Beer.

Der Fleurop-Chef will die Wogen weiter glätten und sagt: Das neue Portal sei als Marktplatz konzipiert, der auch den Partnerfloristen offenstehe. In Zukunft hätten die Blumenläden die Möglichkeit, ausgesuchte Produkte auf Fleurop Home zu stellen und sich so neue Verkaufskanäle zu erschliessen. Ob das die Gemüter besänftigen wird, bleibt abzuwarten. Die erste Aufregung habe sich wieder etwas gelegt, sagt zwar Floristen-Präsident Fleischli.

Der eigentliche Start von Fleurop Home steht erst bevor, denn in den kommenden Wochen und Monaten wird der neue Webshop, der aktuell erst auf Sparflamme läuft, Schritt für Schritt ausgebaut. Sollte die Entwicklung dabei in eine andere Richtung gehen als die nun versprochene, werde der Verband sofort bei Fleurop vorstellig werden, erklärt Fleischli.

In der Branche ist man sich aber bewusst, wie gross die Marktmacht von Fleurop ist. Die Branche sei «sehr dankbar», mit Fleurop einen starken Partner im Rücken zu haben. Jährlich erhalte der Fachhandel über den Blumenversender rund 300'000 Kundenaufträge. Auch die Berner Floristin Sandra Maarsen verweist auf die wichtige Partnerschaft mit Fleurop. Ein Ausstieg sei deshalb kein Thema – zumindest im Moment nicht.